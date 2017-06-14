Сирия: более 6 тыс. боевиков выявлено в Алеппо Центром по примирению конфликтующих сторон

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Москва, 14 июня. Свыше 6 тыс. боевиков было выявлено в сирийском Алеппо с 2016 года, 3,2 тыс. из которых попали под действие амнистии. Об этом в среду заявил начальник Центра по примирению конфликтующих сторон в Алеппо Игорь Емельянов.

По его словам, за это время было проведено 752 гуманитарных операций, в ходе которых была выдана гуманитарная помощь общей массой 850 тонн. Кроме того, врачи оказали медицинскую помощь для 30 тыс. мирных жителей, в том числе, для 19 тыс. детей.

Напомним, что сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации в декабре 2016 года освободили Алеппо от боевиков.