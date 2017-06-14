Сирия: российские военные медики оказали помощь 12 тыс. жителям Алеппо

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Москва, 14 июня. Свыше 12 тысяч жителей сирийского города Алеппо воспользовались квалифицированной помощью российских врачей.

Руководитель специального военно-медицинского отряда 301-го военно-клинического госпиталя Восточного военного округа майор Роман Гузеев рассказал журналистам, что бригады медиков из РФ с конца 2016 года около 80 раз выезжали в лагеря, где размещались беженцы.

12840 человек, треть из которых дети, стали пациентами российских медиков. За несколько месяцев было сделано почти 750 различных операцией. Большая часть из них — 492 — сложных.

Гузеев напомнил, что медицинский отряд был отправлен в Алеппо 26 ноября прошлого года. Российские врачи понимали, с какими проблемами им придется столкнуться в Сирии, где среди пострадавших множество детей. Поэтому в состав бригад были включены врачи-педиатры.