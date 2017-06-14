Сирия: в Минобороны РФ подтверждают использование боевиками живого щита из мирных жителей Алеппо
Алеппо, 14 июня. Боевики преграждали путь мирным сирийцам и использовали их в качестве «живого щита». Об этом сегодня заявил руководитель специального военно-медицинского отряда 301-го военно-клинического госпиталя Восточного военного округа майор Роман Гузеев.
По его словам, радикалы и террористы всеми способами препятствовали выходу мирных граждан из Восточного Алеппо, а также прикрывались жителямии, используя их в качестве «живого щита».
По мирным гражданам, которые выходили на территорию, подконтрольную армии Асада, боевики вели огонь из минометов и другого оружия.
Ранее в Центре по примирению враждующих сторон заявили, что российская авиация с середины октября прошлого года не приближалась к Алеппо ближе чем на 10 километров.