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Крупный пожар в Лондоне отсрочит старт переговоров по Brexit
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Крупный пожар в Лондоне отсрочит старт переговоров по Brexit

14:37  14 Июня 2017
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Крупный пожар в Лондоне отсрочит старт переговоров по Brexit

Лондон, 14 июня. Старт переговоров по Brexit может быть отложен из-за переноса даты объявления о соглашении Консервативной партии и Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP).

Начало переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза может быть отложено. Как передает «Би-би-си» со ссылкой на свои источники, премьер-министр Британии Тереза Мэй и глава DUP Арлен Фостер должны были 14 июня объявить о достижении соглашения о совместной работе в парламенте после выборов.

Однако из-за крупного пожара в высотке на западе Лондона, по некоторым данным, политики решили перенести это объявление. Предполагается, что это может повлиять на старт переговоров по Brexit, который назначен на 19 июня.

Крупный пожар в Лондоне отсрочит старт переговоров по Brexit

Ранее стало известно, что шесть человек стали жертвами пожара в высотном здании Grenfell Tower в Лондоне.

Катерина Тимошенская
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