Крупный пожар в Лондоне отсрочит старт переговоров по Brexit

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Лондон, 14 июня. Старт переговоров по Brexit может быть отложен из-за переноса даты объявления о соглашении Консервативной партии и Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP).

Начало переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза может быть отложено. Как передает «Би-би-си» со ссылкой на свои источники, премьер-министр Британии Тереза Мэй и глава DUP Арлен Фостер должны были 14 июня объявить о достижении соглашения о совместной работе в парламенте после выборов.

Однако из-за крупного пожара в высотке на западе Лондона, по некоторым данным, политики решили перенести это объявление. Предполагается, что это может повлиять на старт переговоров по Brexit, который назначен на 19 июня.

Ранее стало известно, что шесть человек стали жертвами пожара в высотном здании Grenfell Tower в Лондоне.