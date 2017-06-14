Собянин открыл в Москве уникальную продовольственную ярмарку

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Москва, 14 июня. Власти столицы планируют полностью модернизировать традиционные сельскохозяйственные рынки.

В Москве на Семеновской площади открылась межрегиональная ярмарка в новом формате, участие в которой приняли фермеры и сельхозпроизводители из двадцати регионов страны. Также свои продукты на мероприятие привезли гости из Белоруссии и Армении. Глава столицы осмотрел ассортимент рынка, пишет «Вечерняя Москва».

Отмечается, что вся фермерская торговля в столице прошла большой путь от самых примитивных прилавков до комфортных и комфортабельных торговых конструкций с холодильными камерами и энергоконтролем. Собянин подчеркнул, что если этот торговый павильон на Семеновской площади оправдает себя, то подобные ярмарки откроются и в других районах Москвы.