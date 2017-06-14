Владимир Путин: У нас есть адекватный ответ на действия НАТО в Европе

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Президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну рассказал об «адекватном ответе» РФ на действия НАТО и прокомментировал текущее развитие российско-американских отношений.

Угроза в Европе

«Для нас здесь две угрозы, для России. Первая — это то, что размещение этих противоракет в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах, и вторая угроза в том, что пусковые установки антиракетные за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет. В Восточной Европе, на воде, на море, будут установлены на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и северных морях, и на Аляске ставят», — прокомментировал последние действия США в сфере создания глобальной системы ПРО президент России.

По словам Владимира Путина, Россия сейчас уже находится в плотном кольце американских систем ПРО.

«На самом деле, это еще одна грубая большая стратегическая ошибка наших партнеров, потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать ни что иное, как еще один виток гонки вооружения. При этом наш ответ будет гораздо дешевле. Он может быть где-то более грубым, но он будет эффективным. И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс — это очень важная вещь», — добавил глава государства.

В первой цитате Путина речь идет о так называемой системе «ЕвроПРО», чье строительство было инициировано еще республиканской администрацией Джорджа Буша-младшего. Создание этой системы шло вразрез со всей системой глобальной безопасности, которая включала в себя целый ряд советско-американских, а затем и российско-американских договоров, ограничивающих системы ядерного оружия и ядерного сдерживания, в том числе системы противоракетной обороны, четко ограниченные локальными позиционными районами согласно советско-американскому договору о ПРО от 1972 года.

Договор о ПРО, который во многом позволил СССР и США уйти от неконтролируемой гонки вооружений в глобальном масштабе, прямо запрещал системы, подобные по сути глобальной «ЕвроПРО», в силу чего США объявили о выходе из Договора о ПРО в 2001 году — и покинули его в 2002 году.

Как верно заметил Владимир Путин, опасность этой американской системы двоякая. С одной стороны, размещение противоракет в непосредственной близости от российских границ в значительной мере усложняет задачу нанесения ответного удара возмездия, если большая часть российских стратегических ядерных сил (СЯС) будет уничтожена первым ударом. Более того, такой сценарий действий Соединенных Штатов значительно увеличивает соблазн нанесения такого рода обезоруживающего удара, который позволяет безнаказанно, с помощью системы ПРО, купировать ответный удар России.

Вторая опасность состоит в том, что и разрабатываемые в США противоракеты, и масса носителей ядерного оружия — как крылатых ракет, так и ракет средней и малой дальности, — использует для своего размещения стандартный «морской» пусковой контейнер Mk-41, размеры которого унифицированы под любые типы ракет. И, как следствие, размещение американской стороной ракет системы ПРО в непосредственной близости от российских границ имеет под собой неприятное «двойное дно» — в очень короткий промежуток времени, в том числе и тайно, противоракеты системы ПРО могут быть легко заменены на ударные крылатые ракеты и ракеты средней и малой дальности, включая носители ядерного оружия.

Таким образом, США фактически под видом «щита» протаскивают в Европу увесистую дубинку, которой они могут легко шантажировать Москву, угрожая ей обезоруживающим ядерным ударом.

Реакция России

«США в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО. И нам все время говорят: вас это не касается… Это против Ирана делалось якобы. Но вот сейчас нет проблемы Ирана, подписан договор с ним. Иран отказался от всяких ядерных программ военных. США с этим согласились, подписали соответствующий документ. А программа развития системы противоракетной обороны с ее элементами в Европе продолжается полным ходом. Против кого? Значит, это же вынуждает нас как-то на это реагировать», — заявил российский лидер.

Действительно, пропагандистским прикрытием действий США по созданию европейского сегмента своего глобального ПРО всегда являлась угроза гипотетического нападения Ирана на европейские страны-члены НАТО. При всей эфемерности этой угрозы (у Ирана сегодня нет ни ядерного оружия, ни средств его надежной доставки даже до территории Германии или Франции, не говоря уже о самих США), именно «иранская угроза» всегда указывалась как оправдание для размещения систем ПРО в Польше, Чехии и Румынии.

Второй акт этого пропагандистского прикрытия мы наблюдаем сегодня, когда в столь же категорической манере нагнетается истерия вокруг ракетно-ядерной программы КНДР, основная задача которой всегда состояла (и состоит) скорее в купировании с помощью ядерного оружия возможной агрессии США на Корейском полуострове, нежели в нанесении какого-либо существенного ущерба самим США.

Это определяется, в первую очередь, тем, что основная часть ракет в распоряжении КНДР — это не глобальные межконтинентальные баллистические ракеты, а ракеты малой и средней дальности, неспособные достичь США. Однако предлог «ядерной КНДР» сейчас столь же успешно используется США для создания второго позиционного района ПРО, на этот раз — на Аляске, в Японии и Южной Корее, — который сможет держать под прицелом большую часть азиатской территории России.

Какой же может быть «вынужденная реакция» Москвы на такого рода комплекс действий? Скорее всего, Российская Федерация не будет использовать в таком ответе симметричные действия. Можно себе представить, насколько истеричной будет реакция США, решись Россия на размещение подобных американским противоракет где-нибудь на Кубе, в Никарагуа — или даже на Камчатке. В конце концов, именно такого рода действия спровоцировали Карибский кризис 1962 года, когда американские генералы буквально требовали от президента Джона Кеннеди нажать пресловутую «красную кнопку».

Кроме того, маловероятен и вариант бездумного количественного наращивания размеров российских СЯС — сегодня такой сценарий слишком затратен для военного бюджета России, да и может привести лишь к изнурительной гонке вооружений, в которой экономически США оказываются все равно сильнее.

Скорее всего, реальный ответ России будет лежать в плоскости качественного совершенствования существующих СЯС. В частности, в повышении их живучести и скрытности, что позволяет пережить первый обезоруживающий удар, и в создании систем и средств, которые могут преодолевать эшелонированную систему американской ПРО.

Для решения первой задачи Россия уже задекларировала максимальный возврат к мобильным пусковым комплексам — автомобильного и железнодорожного базирования, новое поколение которых будет использовать стандартные автомобильные шасси и железнодорожные вагоны. Кроме того, будут совершенствоваться и две остальные части ядерной триады — атомные подводные ракетоносцы и бомбардировщики стратегической авиации, задачей которых также является выживание при первом ядерном ударе и нанесение ответного удара по агрессору. Новое поколение подводных ракетоносцев (проект 955 «Борей») и перспективный стратегический бомбардировщик ПАК-ДА проектируются и строятся именно в расчете на такого рода сценарий.

Вторая задача — преодоление систем существующего и перспективного американского ПРО — также будет осуществляться не количественным наращиваем числа носителей и боеголовок, но качественным совершенствованием ядерного потенциала. Так, в программе создания нового поколения российских СЯС уже явно виден переход на создание ракет с максимально коротким активным участком, усиление средств обхода систем ПРО на заатмосферной баллистической траектории и использование маневрирующих головных частей, которые могут на гиперзвуковой скорости обходить и обманывать системы наведения ПРО, произвольным образом меняя свои траектории входа в плотные слои атмосферы Земли.

Все эти способы восстановления стратегического баланса позволяют, не втягиваясь в тотальную гонку вооружений, которая во многом подорвала экономику позднего СССР, обеспечить эффективное нивелирование любых угроз со стороны американской системы ПРО.

Стратегический тупик

Пагубность дальнейшей конфронтации с Россией во многом осознается и здоровыми частями американской и европейских политических элит. Достаточно показательное заявление по этому поводу сделал нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии говорят нам: «Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены». Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию», — заявил Тиллерсон на слушаниях в Сенате США.

С другой стороны, пока что голос таких политиков, как Тиллерсон, является, по сути, «гласом вопиющего в стратегической пустыне». В реальности отношения между Россией и США продолжают стабильно ухудшаться, несмотря на все усилия новой администрации Дональда Трампа как-то стабилизировать неприятное развитие ситуации.

Об этом прямо заявил тот же Тиллерсон в рамках своего выступления в Сенате США: «Наши отношения находятся на самом низком уровне, они дальше ухудшаются. Наша цель — стабилизировать. Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить, можем ли мы создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, которые в наших интересах»,— отметил Тиллерсон.

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В качестве примера госсекретарь США привел позитивное сотрудничество между США и Россией в Сирии, однако в той же речи констатировал, что ситуация со стратегическими вопросами и, скажем, тупик в украинском вопросе не позволяют эффективно двигаться дальше.

«Переговоры между США и Россией, я бы сказал, прогрессируют в позитивном ключе. Но пока еще очень рано говорить, принесут ли они результаты»,— резюмировал госсекретарь.

Однако пока что усилия администрации Дональда Трампа отнюдь не привели к реальному прогрессу. Система ЕвроПРО продолжает создаваться ударными темпами, сирийская и украинская ситуации лишь деградируют с каждым месяцем, а вопрос антироссийских санкций пока что так и не нашел своего решения. В ближайший четверг Сенат США обсудит введение новых санкций против России, и «ястребы» в высшем законодательном органе Соединенных Штатов уже выразились однозначно «за».

«Мы накажем русских. Любой член Конгресса, кто не захочет наказать Россию за то, что она сделала, предаст демократию. И если президент не подпишет этот законопроект для наказания России, он предаст демократию», — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, который и инициировал принятие этого антироссийского билля.

С другой стороны, в конце мая глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон рассказал журналистам, что Дональд Трамп пока не определился в вопросе антироссийских санкций и что «у президента есть много вариантов» дальнейших действий.

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По сути дела, сегодня «футбольный мяч» — на американской стороне игрового поля. Ситуацию с антироссийскими действиями прокомментировал посол России в США Сергей Кисляк: «Я не наивный оптимист, но я верю, что жизнь вернет американцев к пониманию, что вместе с Россией они могут сделать намного больше в мире, чем действуя против нее».

Будем оптимистами и мы. Но постараемся и не впадать в наивность — адекватный ответ России будет формироваться в условиях явной враждебности большей части американских элит к нашей стране.