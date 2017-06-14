Сирия: террористы по-прежнему угрожают хрупкому миру в Алеппо

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Москва, 14 июня. Мир в сирийском Алеппо хрупкий, на западе и севере города наблюдается высокая концентрация террористов, заявил спецпредставитель Минобороны РФ в целевых группах по прекращению огня и гуманитарным вопросам в Женеве полковник Александр Зорин.

Российское оборонное ведомство зафиксировало высокую концентрацию боевиков в западной и северной части Алеппо в Сирии. По словам полковника Александра Зорина, это угрожает миру в городе. «На западе от города, на севере от города мы фиксируем постоянную высокую концентрацию террористов, которые стремятся стереть этот положительный пример, потому что этот пример, по их мнению, может быть заразителен», — сказал представитель Минобороны РФ. Ранее в комиссии ООН заявили о снижении уровня насилия в зонах деэскалации в Сирии.