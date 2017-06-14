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Новороссия
Захарченко пообещал ужесточить борьбу с коррупцией в ДНР
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Захарченко пообещал ужесточить борьбу с коррупцией в ДНР

14:42  14 Июня 2017
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Захарченко пообещал ужесточить борьбу с коррупцией в ДНР

Донецк, 14 июня. Глава ДНР Александр Захарченко намерен продолжить борьбу с коррупцией в республике. Об этом глава ДНР заявил в ходе совещания с главами администраций городов и районов.

«Говорил ранее и сейчас скажу: у нас в стране нет неприкосновенных. Идет война, десятки тысяч людей воюют, люди гибнут ежедневно, поэтому ни одна сволочь воровать государственные деньги не будет», — сказал Захарченко, комментируя задержание  замминистра доходов и сборов ДНР.

Глава ДНР добавил, что все мероприятия по борьбе с коррупцией осуществляются под его личным контролем, а в дальнейшем они будут проводиться на всех уровнях. 

Накануне, правоохранители ДНР задержали первого заместителя министра доходов и сборов республики Александра Михайлова по подозрению в коррупции.

#днр #захарченко #длнбасс
Алексей Громов
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