Захарченко пообещал ужесточить борьбу с коррупцией в ДНР

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Донецк, 14 июня. Глава ДНР Александр Захарченко намерен продолжить борьбу с коррупцией в республике. Об этом глава ДНР заявил в ходе совещания с главами администраций городов и районов.

«Говорил ранее и сейчас скажу: у нас в стране нет неприкосновенных. Идет война, десятки тысяч людей воюют, люди гибнут ежедневно, поэтому ни одна сволочь воровать государственные деньги не будет», — сказал Захарченко, комментируя задержание замминистра доходов и сборов ДНР.

Глава ДНР добавил, что все мероприятия по борьбе с коррупцией осуществляются под его личным контролем, а в дальнейшем они будут проводиться на всех уровнях.

Накануне, правоохранители ДНР задержали первого заместителя министра доходов и сборов республики Александра Михайлова по подозрению в коррупции.