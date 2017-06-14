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Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ не приближались к Алеппо ближе 10 км с начала операции по освобождению города
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Сирия: ВКС РФ не приближались к Алеппо ближе 10 км с начала операции по освобождению города

14:25  14 Июня 2017
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Сирия: ВКС РФ не приближались к Алеппо ближе 10 км с начала освобождения города

Алеппо, 14 июня. Российская авиация не приближались к сирийскому городу Алеппо ближе, чем на 10 км, с момента начала освобождения города от террористов и бандформирований. Об этом в среду заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Савченко. 

Он подчеркнул, что с 18 октября минувшего года до завершения военной операции в районе Алеппо были в полной мере прекращены полеты авиации ВКС России. 

Напомним, ранее глава военного ведомства Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу объявил о том, что российская и сирийская авиация с 10.00 18 октября перестала наносить удары в районе Алеппо для организации гуманитарной помощи. 

#сирия #алеппо #вкс рф
Дана Балан
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