Путин выразил соболезнования руководству Бангладеш в связи с многочисленными жертвами оползня

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Москва, 14 июня. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бангладеш Абдулу Хамиду и главе правительства Шейху Хасине в связи с многочисленными жертвами оползня, говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Глава государства Владимир Путин направил первым лицам Бангладеш телеграмму со словами сочувствия в связи с жертвами оползня. Российский лидер пожелал выздоровления всем, кто пострадал в результате стихийного бедствия. Известно, что не менее 145 жителей Бангладеш погибли на юго-востоке страны, многие районы затоплены, точное число жертв пока неизвестно. Отметим, что в Бангладеш от стихийных бедствий ежегодно умирают и пропадают без вести сотни людей.