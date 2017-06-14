СК РФ выяснил происхождение арсенала, обнаруженного у «кратовского стрелка»

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Москва, 14 июня. Следователи не располагают данными о том, что Игорь Зенков, который подозревается в убийстве девяти человек, был черным копателем. Об этом журналистам сообщила официальный представитель подмосковного управления СК Российской Федерации Елена Фокина.

«Все предметы исторической атрибутики, в том числе со времен Великой Отечественной войны, Зенков приобретал у коллекционеров, в том числе на блошиных рынках», — подчеркнула она в интервью ТАСС.

Ранее стало известно о том, что так называемый «кратовский стрелок» владел обширным арсеналом огнестрельного оружия.