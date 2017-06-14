Сирия: почти 70 тысяч жителей Алеппо вернулись в свои дома

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Москва, 14 июня. С начала операции по освобождению Алеппо от боевиков в свои дома в восточные районы города вернулись почти 70 тысяч мирных жителей, в том числе 40 тысяч детей.

«В кратчайшие сроки возобновлено электро- и водоснабжение жилых кварталов. Это позволило вернуться в свои дома в восточные районы Алеппо 16 тысячам семей», — сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в этот период генерал-майор Владимир Савченко.

Ранее сообщалось, что к режиму перемирия за сутки присоединились почти 50 населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб.

Сегодня также стало известно, что Россия зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня в Сирии за минувшие сутки.