Жительница Химок заставляла восьмилетнюю дочь заниматься сексом за подарки

В Избранное

Скопировать

Химки, 14 июня. Мать заставляла свою восьмилетнюю дочь заниматься сексом с разными мужчинами. За это она дарила девочке подарки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Сотрудники правоохранительных органов стали свидетелями изнасилования несовершеннолетней в одной из квартир, когда приехали на жалобу соседей, которым мешал шум. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 июня.

В квартире также находилась 26-летняя женщина. Выяснилось, что она снялась квартиру специально для интимной встречи ее дочери и 42-летнего жителя Ярославля.

Полиция нашла доказательства изнасилований ребенка в телефоне у женщины. Кроме того, девочка сама призналась, что мать заставляла ее вступать в интимную связь с мужчинами. После этого школьнице дарили подарки и сладости.

Сейчас мать ребенка и мужчина, которого застукали с несовершеннолетней, задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование малолетней» и «Насильственные действия сексуального характера».