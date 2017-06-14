Сирия: Россия призвала страны Запада не затруднять санкциями спасение Алеппо
Женева, 14 июня. Международное сообщество должно помочь властям Сирии восстановить Алеппо, а не душить жителей САР санкциями, заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.
Бородавкин подчеркнул, что жители освобожденного от боевиков Алеппо по-прежнему нуждаются в помощи.
«Необходимо содействовать усилиям сирийских властей по восстановлению нормальной жизни в городе, а не пытаться затруднить эту важную работу односторонними, незаконными, антигуманными санкциями и лживыми обвинениями», — призвал представитель России.
Ранее Россия призвала Независимую комиссию ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии воспрепятствовать разграблению исторического и культурного наследия САР.