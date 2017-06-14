Сирия: Россия призвала страны Запада не затруднять санкциями спасение Алеппо

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Женева, 14 июня. Международное сообщество должно помочь властям Сирии восстановить Алеппо, а не душить жителей САР санкциями, заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

Бородавкин подчеркнул, что жители освобожденного от боевиков Алеппо по-прежнему нуждаются в помощи.

«Необходимо содействовать усилиям сирийских властей по восстановлению нормальной жизни в городе, а не пытаться затруднить эту важную работу односторонними, незаконными, антигуманными санкциями и лживыми обвинениями», — призвал представитель России.

Ранее Россия призвала Независимую комиссию ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии воспрепятствовать разграблению исторического и культурного наследия САР.