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Ученые выяснили, что ежедневное употребление аспирина приводит к смерти
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Ученые выяснили, что ежедневное употребление аспирина приводит к смерти

14:12  14 Июня 2017
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Ежедневное применение аспирина может привести к смерти

Оксфорд, 14 июня. Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что аспирин может быть смертельно опасным для пожилых людей в случае ежедневного применения.

На сегодняшний день около 40% британцев в возрасте принимают этот препарат, чтобы  избежать инсультов и инфарктов. Считается, что аспирин разжижает кровь и предотвращает появление тромбов в сосудах. Однако на деле применение аспирина в больших количествах может вызвать внутреннее кровотечение, что в конечном итоге приведет к летальному исходу. По словам исследователей, ежегодно от приема аспирина умирают около 3 тыс. пациентов, пишет «Инфореактор».

Геннадий Плющев
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