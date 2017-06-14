Ирак: боевые действия в Мосуле грозят ростом насилия в будущем

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Мосул, 14 июня. Более 2/3 погибших за последние три года в Ираке и Сирии мирных жителей стали жертвами боевых действий в городских условиях. Об этом сообщается в докладе Международного комитета Красного Креста.

Опубликованный в среду доклад носит название «Я видел, как умирает мой город». В нем значится, что с 2010 по 2015 гг. почти половина из мирных жителей, погибших во время боевых действий, — сирийцы, иракцы и йеменцы.

«За последние три года в Ираке и Сирии по крайней мере 70% погибших гражданских лиц стали жертвами ведения военных действий в городских условиях», — рассказал глава управления МККК по оперативной деятельности на Ближнем Востоке Роберт Мардини.

По его словам, данные доклада вызывают еще большее беспокойство потому, что готовится наступление на Ракку в Сирии, а бои в Мосуле приобретают все более ожесточенный характер.