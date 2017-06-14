Дейр эз-Зор: ИГИЛ укрепляет оборону в районе города Абу-Кемаль

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Аль-Будах, 14 июня. Боевики «Исламского государства» готовятся встретить правительственные войска около города Абу-Кемаль.

Группировка союзных войск ведет военную операцию по зачистке востока провинции Хомс от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и стремится к деблокаде города Дейр эз-Зор. Одним из основных опорных пунктов в провинции Дейр эз-Зор на пути войск является город Абу-Кемаль, который сейчас укрепляют игиловцы.

Отмечается, что подразделения «Хезболлы» намерены полностью обезопасить участок границы Сирии и Ирака в районе Ат-Танф. Это позволит восстановить наземное сообщение между Дамаском и Багдадом, а также упростит поставки припасов «Хезболле» из Ирана, сообщает сирийский источник.