Кустурица и его фолк-группа впервые выступят в Крыму

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Симферополь, 14 июня. Знаменитый режиссер Эмир Кустурица вместе с фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra 23 июля даст единственный концерт в Крыму, шоу пройдет в Ялте.

Ялтинская сцена 23 июля примет режиссера Эмира Кустурицу, чья команда The No Smoking Orchestra сыгрант фолк-рок. Оркестр приедет в Крым с программой «По Млечному пути». Музыканты исполнят для крымским слушателей композиции из кинолент Кустурицы «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Время цыган». Отметим, что сам режиссер играет на гитаре, на счету «Некурящего оркестра» свыше десяти записанных альбомов. Напомним, что фильм «По Млечному пути» был признан лучшим на севастопольском кинофоруме «Золотой Витязь».