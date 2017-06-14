ДНР: обстрелами ВСУ повреждены 18 домов в Донецке и Ясиноватой

В Избранное

Скопировать

Донецк, 14 июня. За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в Донецкой народной республике были повреждены или уничтожены 18 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны ДНР.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены шесть домов в поселке Александровка, пять домов в Куйбышевском районе Донецка, два – в Киевском районе. В селе Коминтерново пострадали два дома, в поселке Крутая Балка под Ясиноватой два дома сгорели, еще один поврежден», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что за минувшие сутки подразделения ВСУ 65 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 19 населенных пунктов в Донецкой народной республике.