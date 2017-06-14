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Новороссия
ДНР: обстрелами ВСУ повреждены 18 домов в Донецке и Ясиноватой
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ДНР: обстрелами ВСУ повреждены 18 домов в Донецке и Ясиноватой

14:13  14 Июня 2017
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ДНР: обстрелами ВСУ повреждены 18 домов в Донецке и Ясиноватой

Донецк, 14 июня. За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в Донецкой народной республике были повреждены или уничтожены 18 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны ДНР.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены шесть домов в поселке Александровка, пять домов в Куйбышевском районе Донецка, два – в Киевском районе. В селе Коминтерново пострадали два дома, в поселке Крутая Балка под Ясиноватой два дома сгорели, еще один поврежден», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что за минувшие сутки подразделения ВСУ 65 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 19 населенных пунктов в Донецкой народной республике. 

#днр #всу #донбасс
Алексей Громов
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