Спасший четырехлетнего мальчика волонтер на Урале стал настоящим героем

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Екатеринбург, 14 июня. Волонтер, который нашел пропавшего в лесу четыре дня назад 4-летнего мальчика, стал настоящим героем. Молодой человек, участник поискового отряда «Сокол», заметил маленького Диму под корнями деревьев, когда в очередной раз вместе с другими спасателями и добровольцами прочесывал лесной массив.

Ребенок, который несколько дней провел в одиночестве среди заболоченной местности, оказался сильно искусан клещами. Но осмотревшие его медики пришли к выводу, что здоровью мальчика ничто не угрожает.

Дима пропал 10 июня. Он вместе с родителями находился на отдыхе на Рефтинском водохранилице, где произошла вполне рядовая ситуация: ребенок захотел пойти с отцом за дровами, а затем передумал и отпросился назад к маме. Когда родители поняли, что их сын потерялся, они бросились за помощью, пишет Ura.ru.

Дабы исключить все возможные сомнения, их дважды проверяли на детекторе лжи. Одновременно с этим велись активные поиски малыша, в которых были задействованы порядка 300 человек. Сегодня утром волонтер нашел его в семи километрах от того места, где отдыхала семья.