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Уфа, 14 июня. Сергей Семак рассчитывает пригласить в «Уфу» Рязанцева.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассчитывает пригласить в свою команду полузащитника «Зенита» Александра Рязанцева. По словам источника, речь может пойти о годичной аренде. Ранее об интересе «Уфы» к Рязанцеву уже сообщалось зимой. На 30-летнего полузащитника также претендовали «Динамо» и «Ростов», однако после тренерских перестановок в клубе на юге России переговоры свернули.

Контракт Рязанцева с петербургский клубом рассчитан до лета следующего года. В текущем сезоне футболист не провел ни одной игры за основной состав. На его счету четыре матча за «Зенит-2».