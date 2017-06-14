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Новости Сирии
ВКС РФ поддерживают «Хезболлу» при наступлении на Дейр эз-Зор
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ВКС РФ поддерживают «Хезболлу» при наступлении на Дейр эз-Зор

14:06  14 Июня 2017
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ВКС РФ поддерживают «Хезболлу» при наступлении на Дейр эз-Зор

Хомс, 14 июня. Вертолеты ВКС РФ зачищают позиции «Исламского государства» перед отрядами «Хезболлы».

Военные источники в Сирии сообщают, что группировка союзных войск и отряды ливанской «Хезболлы» ведут наступление в восточной части провинции Хомс. Главной целью военных является выход к осажденному боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Дейр эз-Зору.

ВКС РФ поддерживают «Хезболлу» при наступлении на Дейр эз-Зор

Источник отмечает, что ключевую роль в наступлении ВС САР играют российские ударные вертолеты. Игиловцы успели хорошо окопать на востоке провинции, также террористы часто наносят «булавочные уколы» сирийцам и проводят рейды по тылам. ВКС РФ уничтожают отряды исламистов на пустынных территориях и зачищают укрепленные позиции джихадистов.

#сирия #вкс рф #дейр эз-зор #хезболла #хомс
Алексей Громов
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