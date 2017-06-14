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Стали известны подробности нападения вооруженного мужчины на женщину и детей в Астрахани
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Стали известны подробности нападения вооруженного мужчины на женщину и детей в Астрахани

14:09  14 Июня 2017
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Стали известны подробности нападения вооруженного мужчины на женщину и детей в Астрахани

Астрахань, 14 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в вооруженном нападении на жительницу Астрахани, которая от полученных ножевых ранений скончалась в больнице.

Нападавшим оказался Сергей М. 1963 года рождения. По информации ФАН, погибшая девушка «обслуживала» мужчин на дому, а Сергей М. был одним из клиентов. Допросить подозреваемого нет возможности, поскольку он находится в состоянии алкогольного опьянения. 

Ране стало известно, что подозреваемый судим за кражи и разбой, он лишь недавно вышел из мест лишения свободы.

Как сообщал ФАН, мальчик защищал свою мать и сестру от вооруженного злоумышленника. В результате ребенок впал в кому, доктора сделали ему операцию. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. 

#астрахань
Дана Балан
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