Самый стрессоустойчивый кот Эрмитажа станет символом Кубка конфедераций

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Санкт-Петербург, 14 июня. Живым символом Кубка Конфедераций FIFA 2017 станет эрмитажный кот. Какой именно — будет решено завтра.

На звание символа чемпионата будут претендовать самые стрессоустойчивые и человекоориентированные животные. Список кандидатов подготовят сотрудники музея и представят на пресс-конференции 15 июня. Победитель, которого выберет комиссия, будет предсказывать итоги матчей.

В комитете по развитию туризма Петербурга отмечают, что «Кубок Конфедераций и чемпионат мира по футболу — это не только праздник спорта, но и презентация страны-хозяйки турниров, ее культурных и природных особенностей», передает «Комсомольская правда в Петербурге». А эрмитажные коты официально содержатся на территории Зимнего дворца с момента его основания, так что по праву могут считаться живыми символами Петербурга.