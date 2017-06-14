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Спорт
Самый стрессоустойчивый кот Эрмитажа станет символом Кубка конфедераций
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Самый стрессоустойчивый кот Эрмитажа станет символом Кубка конфедераций

14:07  14 Июня 2017
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Самый стрессоустойчивый кот Эрмитажа станет символом Кубка конфедераций

Санкт-Петербург, 14 июня. Живым символом Кубка Конфедераций FIFA 2017 станет эрмитажный кот. Какой именно — будет решено завтра. 

На звание символа чемпионата будут претендовать самые стрессоустойчивые и человекоориентированные животные. Список кандидатов подготовят сотрудники музея и представят на пресс-конференции 15 июня. Победитель, которого выберет комиссия, будет предсказывать итоги матчей. 

В комитете по развитию туризма Петербурга отмечают, что «Кубок Конфедераций и чемпионат мира по футболу — это не только праздник спорта, но и презентация страны-хозяйки турниров, ее культурных и природных особенностей», передает «Комсомольская правда в Петербурге». А эрмитажные коты официально содержатся на территории Зимнего дворца с момента его основания, так что по праву могут считаться живыми символами Петербурга. 

#кубок конфедераций #fifa
Владимир Багров
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