Названа самая большая зарплата, которую предлагают в Петербурге

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Санкт-Петербург, 14 июня. Специалисты HeadHunter исследовали рынок труда в Петербурге за прошлый месяц и подсчитали, что в среднем на одно свободное место претендуют сразу восемь человек.

Отмечается, что самая высокая конкуренция зафиксирована на государственную службу, а также на вакансии в сфере искусства, развлечений и журналистики.

Удалось выяснить, что средняя предлагаемая в мае заработная плата составила порядка 40 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Однако есть и вакансии, где размер заработной платы достигает и 300 тысяч рублей. Так, директору по продажам предлагается ежемесячный оклад в размере 350 тысяч рублей. Техническому директору готовы платить 300 тысяч рублей.