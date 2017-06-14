Названа самая большая зарплата, которую предлагают в Петербурге
Санкт-Петербург, 14 июня. Специалисты HeadHunter исследовали рынок труда в Петербурге за прошлый месяц и подсчитали, что в среднем на одно свободное место претендуют сразу восемь человек.
Отмечается, что самая высокая конкуренция зафиксирована на государственную службу, а также на вакансии в сфере искусства, развлечений и журналистики.
Удалось выяснить, что средняя предлагаемая в мае заработная плата составила порядка 40 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».
Однако есть и вакансии, где размер заработной платы достигает и 300 тысяч рублей. Так, директору по продажам предлагается ежемесячный оклад в размере 350 тысяч рублей. Техническому директору готовы платить 300 тысяч рублей.