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Большая потеря очков: американские СМИ высмеяли шоумена за критику фильма о Путине
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Большая потеря очков: американские СМИ высмеяли шоумена за критику фильма о Путине

14:06  14 Июня 2017
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Большая потеря очков: американские СМИ высмеяли шоумена за критику фильма о Путине

Вашингтон, 14 июня. Американские СМИ раскритиковали ведущего шоу на канале CBS Джона Кольбера за необоснованные нападки на режиссера Оливера Стоуна после его фильма о президенте России Владимире Путине.

Кольбер назвал фильм Стоуна пропагандой, обвинив в том, что режиссер не сказал в интервью ничего плохого о президенте России. Стоун обратил внимание, что уважает Путина и не видит ничего плохого в том, что лидер РФ пытается снизить напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Однако ведущий продолжил нападение, отметив, что, по его мнению, режиссер мало спрашивал Путина о влиянии России на выборы в США. Стоун напомнил собеседнику, что обсуждал с российским президентом и главу США Дональда Трампа, и хакерские атаки.

Большая потеря очков: американские СМИ высмеяли шоумена за критику фильма о Путине

Неубедительность аргументов Кольбера на передаче была очевидна. Кроме того, американские СМИ нашли его главную ошибку: перед эфиром он даже не смотрел фильм режиссера.

«Это большая потеря очков для Кольбера в этом случае, — передает Business Insider. — Если вы собираетесь выступать против кого-то и против того, как он выполняет свою работу, но не находите времени ознакомиться с этой работой заранее, во время интервью вы будете выглядеть совершенно неубедительно».

Ранее Стоун поделился своими впечатлениями от интервью с Путиным.

Катерина Тимошенская
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