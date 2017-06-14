Мощный взрыв прогремел на юго-востоке Афганистана, есть жертвы

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Пекин, 14 июня. На юго-востоке Афганистана прогремел мощный взрыв. По информации агентства «Синьхуа», инцидент произошел в районе афганской провинции Пактика, приграничном с Пакистаном.

Согласно приведенным данным, не менее десяти человек были убиты или ранены.

Напомним, 8 июня в провинции Нангархар на востоке Афганистана произошли столкновения между боевиками запрещенных в России террористических организаций «Талибан» и «Исламское государство»*.

Накануне один полицейский пострадал в результате взрыва в непосредственной близости от британской военной базы, которая расположена на находящейся под управлением Великобритании территории Кипра.