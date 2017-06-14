ДНР: контактная группа по Донбассу до конца лета проведет в Минске пять встреч

В Избранное

Скопировать

Донецк, 14 июня. Участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе проведут в Минске до конца лета еще пять заседаний. Об этом сообщает пресс-служба председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина.

«В июле участники Контактной группы соберутся в Минске 5 и 19, а в августе – 2 и 23-го. Еще одна встреча состоится 21 июня», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что до конца 2017 года участники контактной группы планируют встречаться в Минске примерно два раза в месяц. Последняя встреча контактной группы и ее профильных подгрупп состоялась 7 июня.