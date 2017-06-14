Бизнесмен Михайлов намерен взыскать полмиллиона рублей с ФБК и Навального

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Москва, 14 июня. Российский бизнесмен Сергей Михайлов подал иск о защите чести и достоинства против Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией. Об этом в среду заявила официальный представитель Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

«Михайлов просит признать порочащими его честь и достоинство сведения, распространенные в материале о Чайке, разместить опровержение ряда утверждений и взыскать в его пользу по 250 тысяч рублей с каждого из ответчиков — Алексея Навального и ФБК», — пояснила она.

Напомним, что Навальный в своем расследовании о генпрокуроре Юрии Чайке заявлял, что Сергей Михайлов якобы является «криминальным авторитетом».