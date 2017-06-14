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«Яндекс.Транспорт» начал показывать свободные автомобили каршеринга
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«Яндекс.Транспорт» начал показывать свободные автомобили каршеринга

14:15  14 Июня 2017
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«Яндекс.Транспорт» начал показывать свободные автомобили каршеринга

Москва, 14 июня. Приложение «Яндекс.Транспорт» начало отображать на карте машины каршеринговых компаний, которые можно взять в краткосрочную аренду. Об этом в среду сообщило издание «Свободная пресса».

Согласно предварительным данным, в Москве доступны автомобили компаний «Делимобиль», Anytime и BelkaCar. Непосредственно в Санкт-Петербурге можно заказать транспорт «Делимобиля». 

Обновление уже доступно для пользователей iOS и вскоре будет выпущено на Android.

Ранее стало известно о том, что министерство финансов России сэкономило 11 миллионов рублей благодаря приложениям Uber и «Яндекс.Такси».

#россия #яндекс #каршеринг
Алексей Громов
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