«Яндекс.Транспорт» начал показывать свободные автомобили каршеринга

В Избранное

Скопировать

Москва, 14 июня. Приложение «Яндекс.Транспорт» начало отображать на карте машины каршеринговых компаний, которые можно взять в краткосрочную аренду. Об этом в среду сообщило издание «Свободная пресса».

Согласно предварительным данным, в Москве доступны автомобили компаний «Делимобиль», Anytime и BelkaCar. Непосредственно в Санкт-Петербурге можно заказать транспорт «Делимобиля».

Обновление уже доступно для пользователей iOS и вскоре будет выпущено на Android.

Ранее стало известно о том, что министерство финансов России сэкономило 11 миллионов рублей благодаря приложениям Uber и «Яндекс.Такси».