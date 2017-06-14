Сирия: почему лозунг «Асад должен уйти» больше не работает

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После появления американской военной базы в районе Ат-Танфа, многие представители экспертного сообщества вновь стали задаваться вопросом о судьбе сирийского президента Башара Асада.

Девизом Вашингтона — по крайней мере, официально — по-прежнему остается «Асад должен уйти». Сирийская Арабская Армия (САА), одна из основных опор столь нелюбимого американцами президента, сейчас находится не в лучшем состоянии. Теми победами, которые она одерживает, она обязана своим российским и иранским союзникам. Возможно ли, что в таких условиях США действительно предпримут попытку «убрать Асада»? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«На самом деле позиция США по поводу Сирии не является хоть сколько-нибудь единой, как это, например, было во время президентства Обамы. Есть президент Трамп, но есть еще и политический истеблишмент, который пытается его уничтожить. Правая рука не знает, что делает левая. Атаки на проправительственные сирийские силы в районе Ат-Танфа во многом возникли из-за недоразумения. Судя по всему, Трамп по-прежнему не исключает возможности политического сотрудничества с Асадом. Тем не менее у него, что называется, не хватает духу сказать об этом открыто, иначе американские СМИ и Конгресс разорвут его на части», — прежде всего, отмечает эксперт.

У американского истеблишмента тем не менее нет возможности проводить курс на смещение Асада без содействия президента. «Это определяет всю ситуацию. Для американцев вопрос о будущем Асада сейчас подвис в воздухе. Для самого сирийского президента это не хорошо и не плохо. США остаются одним из ключевых внешних игроков, они обладают огромным влиянием на ситуацию в Сирии, тем не менее из-за отсутствия единой линии, они это влияние оказывать не способны», — поясняет Коновалов.

В каком-то смысле время играет против противников Асада в американском руководстве. Как можно видеть, даже Турция — региональная сила, ранее действующая в фарватере США — сейчас взяла курс на налаживание отношений с официальным Дамаском. Во многом, конечно, здесь свое влияние оказал курдский фактор. Анкара считает сирийских курдов частью того же террористического движения, с которым она борется на своей территории. Открытая поддержка курдов США, поставка им американского оружия для штурма Ракки — все это вызывает крайнюю обеспокоенность в Турции. В условиях, когда его главный союзник по НАТО де-факто играет на два фронта в турецко-курдском противостоянии, президенту Эрдогану кажется только разумным наладить каналы сообщения с Асадом.

При этом Иран и Россия по-прежнему остаются дружественно настроенными по отношению к правительству Асада. Иран — из соображений стратегического сдерживания амбиций США на Ближнем Востоке, Россия — потому что стремится сохранить нормальную сирийскую государственность.

«Собственно, для нас здесь даже не так важен сам президент Асад, сколько стремление сохранить Сирию. Напомню, что до сих пор ни одна из вовлеченных в сирийский кризис держав так и не смогла предложить разумную альтернативу Башару Асаду. Именно вокруг него собрались те силы — «Хезболла», другие проиранские организации, ВКС РФ — которые ведут реальную борьбу с международным терроризмом. Американцы в прошлом году говорили что-то о выборах, но когда в стране идет гражданская война, какие выборы возможны? Что, каждая из контролирующих тот или иной регион групп будет проводить их на своей территории по своим правилам? Тогда Сирия окажется в ливийском тупике. Она превратится в страну, разделенную на части», — суммирует свою точку зрения Иван Коновалов.

Единственная настоящая альтернатива Асаду была предложена самой Россией в Астане — это проект новой Конституции Сирии. «В российском проекте Конституции, кстати, был заложен и пункт о выборах, и пункт о культурной автономии курдов, и квоты в новом правительстве для всех враждующих сторон гражданской войны. В нынешних условиях только такая Конституция могла позволить Асаду «уйти». Запад между тем это предложение не воспринял и вернулся к своей гневной риторике. Тем не менее делом в Вашингтоне никто заниматься не хочет. Никто там не может сформулировать свой проект будущего Сирии без Асада. Значит, пока сирийскому президенту еще ничто не угрожает», — подводит итог Коновалов.