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Стало известно о состоянии мальчика, защищавшего свою мать от убийцы в Астрахани
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Стало известно о состоянии мальчика, защищавшего свою мать от убийцы в Астрахани

13:52  14 Июня 2017
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Стало известно состояние мальчика, защищавшего свою мать от убийцы в Астрахани

Астрахань, 14 июня. Маленький житель Астрахани, который защищал свою мать и сестричку от вооруженного мужчины, прооперирован в городской больнице. 

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 9-летний мальчик действительно пытался защитить мать и сестренку от ночного визитера, вооруженного ножом. 

В настоящее время мальчику сделали операцию, он переведен в хирургию, врачи утверждают, что угрозы жизни нет. 

Напомним, как ранее сообщал ФАН, 37-летняя жительница Астрахани скончалась от полученных ранений после того, как 13 июня к ней в квартиру пришел вооруженный мужчина. Сообщалось, что сын погибшей впал в кому после случившегося. 

#больница #астрахань
Дана Балан
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