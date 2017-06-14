Стало известно о состоянии мальчика, защищавшего свою мать от убийцы в Астрахани

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Астрахань, 14 июня. Маленький житель Астрахани, который защищал свою мать и сестричку от вооруженного мужчины, прооперирован в городской больнице.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 9-летний мальчик действительно пытался защитить мать и сестренку от ночного визитера, вооруженного ножом.

В настоящее время мальчику сделали операцию, он переведен в хирургию, врачи утверждают, что угрозы жизни нет.

Напомним, как ранее сообщал ФАН, 37-летняя жительница Астрахани скончалась от полученных ранений после того, как 13 июня к ней в квартиру пришел вооруженный мужчина. Сообщалось, что сын погибшей впал в кому после случившегося.