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Политика
Володин объяснил санкции Запада генетическим неприятием славян
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Володин объяснил санкции Запада генетическим неприятием славян

15:44  14 Июня 2017
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Володин объяснил санкции Запада генетическим неприятием славян

Москва, 14 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что антироссийские санкции Запада могут быть отражением генетического неприятия славян.

«Это начинает уже переходить какие-то грани разумного, и можно заподозрить тех, кто стоит за этими санкциями, в борьбе со славянами», — цитирует его «Интерфакс».

По мнению председателя ГД, в случае принятия ограничительных мер в отношении РФ и Белоруссии речь может идти о «патологической нелюбви к славянским народам», оснований для которой нет. Как заявил Володин, у западных партнеров Москвы следует поинтересоваться, почему они так «генетически» не любят российский народ.

Добавим, ранее Конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийских санкциях. Согласно этому документу, российским банкам, которые уже находятся под санкциями, могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14. 

Алексей Громов
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