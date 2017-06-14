Пропавший в Тюмени мальчик нашелся у своего дяди

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Тюмень, 14 июня. Мальчик, сбежавший от родителей, вернулся в семью. Заявление о его пропаже поступило в тюменскую полицию накануне вечером.

Взволнованные мать и отец рассказали, что их сын вышел из дома и не вернулся, раньше за ним таких самовольных уходов не замечалось. Родственники били во все колокола, его сестра написала в социальных сетях об исчезновении брата. Его телефон, по ее словам, был выключен, о своих планах он никому ничего не говорил.

Сегодня утром мальчик сам позвонил родителям. Выяснилось, что побегу предшествовала ссора с отцом, который заподозрил ребенка в краже денег, пишет «Свободная пресса». Сын обиделся и ушел к своему дяде, никому ничего не сказав. Родственник успокоил подростка и убедил его пойти на мировую.

Сейчас семья, которая по всем признакам является благополучной, уже воссоединилась. С ней занимаются специалисты, которые ведут профилактическую работу.