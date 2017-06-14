Ученые нашли в созвездии Единорога суперзвезду с каменными дождями

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Вашингтон, 14 июня. На суперзвезде в созвездии Единорога идут каменные дожди, заявили астрономы.

Ученые рассказали об уникальной звездной системе COROT-7, которая расположена в созвездии Единорога. Ее центральным светилом является желтый карлик, к которому специалисты относят и Солнце. Вокруг этой звезды вращаются две планеты.

Экзопланета COROT-7 повернута к звезде стороной суперземли. На светлой стороне планеты находятся раскаленное море из лавы. Высокая температура на этой стороне заставляет лаву подниматься вверх в качестве испарений. После этого она оседает на другую сторону планеты в виде каменного дождя, передает «Политэксперт».

Ранее американские ученые предположили, что миллиарды лет назад у Солнца была звезда-близнец.