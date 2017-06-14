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Новости Сирии
«Хезболла» преградила путь ССА на границе с Ираком
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«Хезболла» преградила путь ССА на границе с Ираком

13:59  14 Июня 2017
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«Хезболла» преградила путь ССА на границе с Ираком

Аль-Будах, 14 июня. Отряды ливанского движения «Хезболла» возводят укрепления около границы Сирии и Ирака.

Командование ВС САР сообщает, что отряды «Хезболлы» и союзные войска укрепляют свои позиции около пограничного перехода Ат-Танф. В районе КПП силы международной коалиции во главе с США создали военную базу для подготовки боевиков проамериканской оппозиционной группировки «Свободная сирийская армия».

Отмечается, что союзным войскам удалось зачистить от боевиков населенный пункт Аль-Будах около которого сейчас  возводятся укрепления и создаются опорные базы. Новая линия обороны позволит преградить путь «умеренным» оппозиционерам беспрепятственно проникать на территорию Сирии и расширять подконтрольную зону.

#сирия #хезболла #сса #ат-танф
Алексей Громов
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