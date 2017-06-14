Экс-глава ФСИН Реймер получил восемь лет колонии

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Москва, 14 июня. Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер приговорен к восьми годам колонии. Таким образом, суд признал его виновным в мошенничестве на 1,3 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов для подследственных.

Одновременно суд оштрафовал Реймера на 800 тысяч рублей, а также лишил его звания генерала.

Два других фигуранта уголовного дела Виктор Определенов и Николай Криволапов получили 6 лет и 5 лет колонии соответственно.

Реймер и другие фигуранты дела создали в системе ФСИН предприятие по производству электронных браслетов, разместив госзаказ на эти изделия без конкурса. При этом браслеты производила другая компания, а затем их доставляли в ведомство. Фигуранты дела при этом получали откаты в 10%.

Напомним, сегодня Екатеринбургский суд удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина-младшего, который был осужден на 8 лет колонии на участие в ОПГ, об условно-досрочном освобождении.