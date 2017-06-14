Курды перехватили в Ракке партию турецкого оружия для ИГИЛ

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Ракка, 14 июня. Бойцы «Сирийских демократических сил» собирают в Ракке доказательства того, что Турция участвует в снабжении «Исламского государства»*.

Отрядам курдского ополчения из состава «Сирийских демократических сил» удалось перехватить в Ракке партию оружия производства Турции, сообщает пресс-служба организации. Курды уверены, что Турция предоставляет боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) логистическую и оружейную поддержку.

Отмечается, что курдские отряды часто находят в Ракке десятки единиц оружия турецкого и американского производства с этикетками стран-производителей.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что ИГИЛ* готовит теракты с помощью взрывающихся ноутбуков.

* Организация запрещена на территории РФ.