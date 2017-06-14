Юный астраханец едва не погиб, защищая мать и сестренку от убийцы с ножом

В Избранное

Скопировать

Астрахань, 14 июня. Женщина умерла в медицинском учреждении, ее сын находится в коме после получения ножевых ранений в собственной квартире в Астрахани. Об этом сегодня сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Как стало известно ФАН, погибшей была Юлия Е. 1980 года рождения, дети Артем и Дарья находятся в больнице. По словам источника агентства, вооруженный ножом мужчина пришел к ней домой, однако установить, что там происходило на самом деле — пока не удается, поскольку женщина умерла.

Известно, что в отдел полиции пришел отец детей, с матерью которых он вместе не жил.

Ранее стало известно, что в минувший вторник примерно в 00.00 жительница Астрахани и ее двое малолетних детей были экстренно доставлены в больницу.

По данным следствия, минувшей ночью женщина умерла от полученных ранений, в настоящее время за жизнь мальчика борются врачи. Ребенку сделали операцию, он находится в коме, девочка — в шоковом состоянии, ни с кем не общается.

Как отметил представитель СК, сейчас подозреваемый задержан, однако в содеянном он не признается.