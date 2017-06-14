Новости ДНР и ЛНР: СБУ пытает журналистов Луганска, Докучаевск под угрозой инфекций

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Донбасс, 14 июня. Контактная группа соберется в Минске еще пять раз за лето. При этом ситуация в Донбассе резко обострилась. СБУ незаконно вербует журналистов Луганска. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

«Минск» участился

«Минску» — быть. Причем до конца лета еще пять раз. Информацию о новых заседаниях контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе сообщили в делегации ДНР на переговорах. После 21 июня стороны соберутся еще 5 и 19 июля, а также 2 и 23 августа. То есть соблюдается примерный график — встречи два раза в месяц.

В последний раз контактная группа собиралась в Минске 7 июня. Тогда ее участники смогли утвердить списки пленных для предстоящего обмена. Кроме того, активно обсуждалась возможность восстановления моста у единственного действующего пункта пропуска через линию соприкосновения на территории ЛНР — «Станицы-Луганской».

В то же время Донецк удостоил визитом специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. Он захотел оценить обстановку в республике, рассчитывая только на собственные глаза. Что там с водоснабжением в Донбассе? Как обстоит дело с безопасностью? Выводы и впечатления Сайдика от увиденного, по мнению делегации ДНР, могут помочь как в работе подгруппы по экономическим вопросам, так и в рамках контактной группы в Минске.

Новые обострения на фронте

Однако, тенденция. Перед важными заседаниями ситуация в Донбассе внезапно обостряется. С юго-востока пришли сведения о новых обстрелах ВСУ позиций территории ДНР. Достается, как обычно, важным инфраструктурным объектам: в их числе водонапорные башни и станция очистных сооружений Докучаевска. Украинская артиллерия намеренно бьет по таким целям, пытаясь вызвать массовые болезни среди населения после употребления загрязненной воды.

За минувшие сутки ВСУ повредили 18 домов, а накануне вечером украинский снайпер застрелил жительницу села Саханка. И это все на фоне того, что армия Украины продолжает подводить тяжелую технику практически к линии соприкосновения. Танки и САУ делают вид, что проводят учения, но сами размещаются на территории населенных пунктов Донецкой области. Их задача — спровоцировать ответный огонь и вызвать как можно больше жертв среди мирного населения. И минской контактной группе как-то надо на это реагировать.

СБУ против журналистов Луганска

СБУ собирает данные о журналистах и сотрудниках СМИ ЛНР, а также их родственниках, которые проживают на подконтрольной Киеву территории. После этого Киев, открыв новый участок фронта, просто принудительно их вербует при пересечении линии разграничения. Об этом рассказал заместитель министра госбезопасности ЛНР Александр Басов.

По информации ведомства, сотрудников СМИ, угрожая физической расправой, заставляют доносить на коллег, заниматься сливом о работе других изданий, а также подписывать заранее подготовленные или чистые допросные листы. Понятно, что туда потом могут записать какие угодно признания.

За примерами далеко ходить не надо. Басов рассказал о действиях СБУ в отношении бывшей сотрудницы государственной телерадиокомпании «Луганск-24» Юлии Чумиковой. Ее задержали в Старобельске при оформлении заграничного паспорта. В здании СБУ девушку допрашивали больше шести часов, выпытывая сведения о руководстве телерадиокомпании и российских журналистах, которые работали в ЛНР. Ну, а потом ее заставили подписать полупустой документ.

Понятно, что все имеющиеся материалы будут переданы представителям ЛНР в контактной группе на минских переговорах, а дальше попадут в руки международным правозащитным организациям. Вот только будут ли они бороться с преступлениями киевского режима?

Киев и война

В Киеве вынашивают планы по отмене режима «антитеррористической операции» в Донбассе. Украина мечтает о новом формате силовых действий, представляя конфликт на юго-востоке как противостояние «российской угрозе». Как пишет RT, новый формат борьбы с республиками Донбасса Киев закрепит в специальном законопроекте «О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей». Смена стратегии идет на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Эксперты отмечают, что Киев совсем не собирается соблюдать режим перемирия и садится за стол переговоров вынужденно, после крупных военных поражений. Так было после сражения под Иловайском и Дебальцево. Но о политическом компромиссе и децентрализации Украины речи не идет. А возможное объявление военного положения на Украине коснется даже не народов Донбасса, а украинского населения. Общественное мнение готовят к будущему ограничению прав и свобод граждан.