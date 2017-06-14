Пожар в лондонской высотке унес жизни шести человек

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Лондон, 14 июня. Шесть человек стали жертвами пожара в высотном здании Grenfell Tower в Лондоне, сообщили представители Скотленд-Ярда.

«Подтверждается гибель при пожаре как минимум шести человек…» — констатировали представители полиции Лондона.

Источники в правоохранительных органах города отметили, что поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Напомним, в 24-этажном жилом доме на западе Лондона этой ночью произошел пожар. На место инцидента прибыли 200 пожарных, более 10 врачей.

Более полусотни пострадавших при пожаре в высотке на улице Латимер-роад в западной части Лондона ранее были госпитализированы.