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Происшествия
Пожар в лондонской высотке унес жизни шести человек
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Пожар в лондонской высотке унес жизни шести человек

13:30  14 Июня 2017  /обновлено: 13:54  14 Июня 2017
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Пожар в лондонской высотке унес жизни шести человек

Лондон, 14 июня. Шесть человек стали жертвами пожара в высотном здании Grenfell Tower в Лондоне, сообщили представители Скотленд-Ярда.

«Подтверждается гибель при пожаре как минимум шести человек…» — констатировали представители полиции Лондона.

Источники в правоохранительных органах города отметили, что поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Пожар в лондонской высотке унес жизни шести человек

Напомним, в 24-этажном жилом доме на западе Лондона этой ночью произошел пожар. На место инцидента прибыли 200 пожарных, более 10 врачей.

Более полусотни пострадавших при пожаре в высотке на улице Латимер-роад в западной части Лондона ранее были госпитализированы.

Катерина Тимошенская
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