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Суд отказался смягчить наказание Олегу Навальному
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Суд отказался смягчить наказание Олегу Навальному

13:25  14 Июня 2017
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Суд отказался смягчить наказание Олегу Навальному

Москва, 14 июня. Урицкий районный суд Орловской области отказался заменить брату оппозиционера Алексея Навального Олегу оставшийся срок лишения свободы на обязательные работы или штраф.

«В удовлетворении ходатайства о смягчении наказания отказано», — сообщила представитель суда Инна Сафронова.

Как стало известно, прокурор и представитель колонии выступили против смягчения наказания Навальному. По их словам, Олег Навальный — злостный нарушитель режима.

Отметим, Олег Навальный осужден на 3,5 года колонии за мошенничество по делу с компаний «Ив Роше Восток» и «МПК».

#навальный
Тимур Румянцев
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