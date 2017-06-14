Суд отказался смягчить наказание Олегу Навальному

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Москва, 14 июня. Урицкий районный суд Орловской области отказался заменить брату оппозиционера Алексея Навального Олегу оставшийся срок лишения свободы на обязательные работы или штраф.

«В удовлетворении ходатайства о смягчении наказания отказано», — сообщила представитель суда Инна Сафронова.

Как стало известно, прокурор и представитель колонии выступили против смягчения наказания Навальному. По их словам, Олег Навальный — злостный нарушитель режима.

Отметим, Олег Навальный осужден на 3,5 года колонии за мошенничество по делу с компаний «Ив Роше Восток» и «МПК».