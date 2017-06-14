Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Россия призвала ООН остановить разграбление наследия Сирии
Triangle Created with Sketch.

Россия призвала ООН остановить разграбление наследия Сирии

13:25  14 Июня 2017
503

Россия призвала ООН остановить разграбление наследия Сирии

Москва, 14 июня. Россия призвала Независимую комиссию ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии воспрепятствовать разграблению исторического и культурного наследия САР. Об этом заявил старший советник постоянного представительства РФ при отделении ООН Алексей Гольтяев.

Гольтяев призвал комиссию всерьез заняться вопросами зверств боевиков в отношении христиан и религиозных меньшинств в Сирии, а также проблемой разграбления наследства страны при непосредственном участии спонсируемых из-за рубежа экстремистов. По его словам, в Сирии целенаправленно уничтожаются инфраструктурные объекты, к чему приложила руку международная коалиция во главе с США, а также вывозятся исторические ценности.

Добавим, ранее глава Независимой комиссии ООН Пауло Пинейро обвинил коалицию во главе с Вашингтоном в гибели мирных жителей сирийской Ракки. По его данным, авиаудары коалиции обернулись принудительным переселением 160 тыс. человек.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть