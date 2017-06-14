Россия призвала ООН остановить разграбление наследия Сирии

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Москва, 14 июня. Россия призвала Независимую комиссию ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии воспрепятствовать разграблению исторического и культурного наследия САР. Об этом заявил старший советник постоянного представительства РФ при отделении ООН Алексей Гольтяев.

Гольтяев призвал комиссию всерьез заняться вопросами зверств боевиков в отношении христиан и религиозных меньшинств в Сирии, а также проблемой разграбления наследства страны при непосредственном участии спонсируемых из-за рубежа экстремистов. По его словам, в Сирии целенаправленно уничтожаются инфраструктурные объекты, к чему приложила руку международная коалиция во главе с США, а также вывозятся исторические ценности.

Добавим, ранее глава Независимой комиссии ООН Пауло Пинейро обвинил коалицию во главе с Вашингтоном в гибели мирных жителей сирийской Ракки. По его данным, авиаудары коалиции обернулись принудительным переселением 160 тыс. человек.