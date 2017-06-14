Украинские пограничники не пустили на ЧЕ в Харьков российского боксера

В Избранное

Скопировать

Киев, 14 июня. Российского боксера Георгия Кушиташвили, руководителя пресс-службы Федерации бокса России Владу Романову, а также двух журналистов не пустили на территорию Украины.

По имеющейся информации, в среду на пограничном пункте при въезде на Украину боксера, представителей СМИ и делегацию ФБР не пустили.

Все случилось без какого-то объяснения причин задержания, пограничники задают только вопросы — в частности, у пресс-атташе спросили, на каком основании она несколько лет назад посещала Крым, сообщает «Р-Спорт».

В настоящее время руководство ФБР пытается разъяснить ситуацию.

Напомним, европейское первенство по боксу начнется в Харькове в грядущую пятницу, 16 июня.

Отметим, что ЧЕ-2017 является отборочным к первенству мира-2017, которое пройдет в немецком Гамбурге.