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Политика
Украинские пограничники не пустили на ЧЕ в Харьков российского боксера
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Украинские пограничники не пустили на ЧЕ в Харьков российского боксера

13:20  14 Июня 2017
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Украинские пограничники не пустили на ЧЕ в Харьков российского боксера Кушиташвили

Киев, 14 июня. Российского боксера Георгия Кушиташвили, руководителя пресс-службы Федерации бокса России Владу Романову, а также двух журналистов не пустили на территорию Украины. 

По имеющейся информации, в среду на пограничном пункте при въезде на Украину боксера, представителей СМИ и делегацию ФБР не пустили.

Все случилось без какого-то объяснения причин задержания, пограничники задают только вопросы — в частности, у пресс-атташе спросили, на каком основании она несколько лет назад посещала Крым, сообщает «Р-Спорт».

В настоящее время руководство ФБР пытается разъяснить ситуацию.

Напомним, европейское первенство по боксу начнется в Харькове в грядущую пятницу, 16 июня.

Отметим, что ЧЕ-2017 является отборочным к первенству мира-2017, которое пройдет в немецком Гамбурге. 

#украина #граница #харьков #боксер #че-2017
Дана Балан
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