Богословие как наука: в России подписан приказ о признании степеней по теологии

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Москва, 14 июня. Приказ о признании научных степеней по теологии подписан в министерстве юстиции РФ. Об этом рассказала министр образования России Ольга Васильева, назвав это историческим шагом и событием, о котором так долго мечтали.

«С сегодняшнего дня мы можем присуждать степень по теологии, о которой так долго мечтали», — подчеркнула она в ходе выступления на конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве».

Первым в истории России кандидатом теологических наук станет протоиерей Павел Хондзинский. Изначально планировалась, что он после защиты диссертации будет носить звание кандидата наук по истории и философии, которые являются смежными дисциплинами.