Сирия: ООН считает зоны деэскалации важнейшим рычагом урегулирования кризиса

В Избранное

Скопировать

Женева, 14 июня. Зоны деэскалации в Сирии являются одним из важнейших шагов в урегулировании кризиса на территории САР, заявил глава независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии Пауло Пинейро во время выступления перед Советом ООН по правам человека в Женеве.

Пинейро обратил внимание, что совет ООН по правам человека призывает страны, которые имеют влияние на стороны конфликта в Сирии, предпринять меры, чтобы обстрелы на территории страны прекратились.

«Создание зон деэскалации в Сирии является важным шагом в этом направлении», — подчеркнул он.

Представитель ООН добавил, что любая деэскалация должна сопровождаться усилиями по предоставлению гуманитарного доступа и укреплению прав человека в Сирии.

Ранее ООН обвинила коалицию США в гибели мирных жителей сирийской Ракки.