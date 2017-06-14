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Новости Сирии
Сирия: ООН считает зоны деэскалации важнейшим рычагом урегулирования кризиса
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Сирия: ООН считает зоны деэскалации важнейшим рычагом урегулирования кризиса

13:14  14 Июня 2017
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Сирия: ООН считает зоны деэскалации важнейшим рычагом урегулирования кризиса

Женева, 14 июня. Зоны деэскалации в Сирии являются одним из важнейших шагов в урегулировании кризиса на территории САР, заявил глава независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в области прав человека в Сирии Пауло Пинейро во время выступления перед Советом ООН по правам человека в Женеве.

Пинейро обратил внимание, что совет ООН по правам человека призывает страны, которые имеют влияние на стороны конфликта в Сирии, предпринять меры, чтобы обстрелы на территории страны прекратились.

«Создание зон деэскалации в Сирии является важным шагом в этом направлении», — подчеркнул он.

Сирия: ООН считает зоны деэскалации важнейшим рычагом урегулирования кризиса

Представитель ООН добавил, что любая деэскалация должна сопровождаться усилиями по предоставлению гуманитарного доступа и укреплению прав человека в Сирии.

Ранее ООН обвинила коалицию США в гибели мирных жителей сирийской Ракки.

 

Катерина Тимошенская
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