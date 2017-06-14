Mercedes за 8 млн рублей угнали на юго-западе Москвы

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Москва, 14 июня. На юго-западе Москвы неизвестные угнали автомобиль Mercedes-Benz S 500. Как рассказали в пресс-службе ГУМВД по городу, материальный ущерб составил около 8 миллионов рублей.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел накануне вечером. Элитная иномарка была припаркована возле дома №27, порпус 1 по улице Обручева.

В настоящее время правоохранители разыскивают грабителей, сообщает РИАМО.

Напомним, несколько дней назад в Москве неизвестные угнали внедорожник Toyota Land Cruiser 200 за три миллиона рублей.