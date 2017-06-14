Пожар произошел на строящемся к ЧМ-2018 стадионе «Волгоград Арена»

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Волгоград, 14 июня. В среду утром на строящемся к первенству мира — 2018 футбольном стадионе в Волгограде случился пожар.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в настоящее время пожар ликвидирован. Как отметил источник агентств, было возгорание утеплителя, который готовили к монтажу. Рядом велись сварочные работы, и искра попала на этот утеплитель.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило рано утром в 06.40.

Общая площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров.