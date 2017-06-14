На «Кинотавре» прошла презентация новой школы кино и телевидения

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Сочи, 14 июня. На фестивале «Кинотавр» прошла презентация новой школы кино и телевидения «Индустрия». Это первое официальное учреждение, открытое лидерами российского кинопроизводства для продвижения творческих кадров. В мероприятии приняли участие режиссер Федор Бондарчук, гендиректор Национальной Медиа Группы Ольга Паскина, продюсеры кинокомпании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко.

«В первую очередь у нас собрались практики — люди, которые хотят создавать коммерчески успешный продукт, способный конкурировать с международным контентом», — цитирует газета «Известия» слова Паскиной.

Проект предлагает курсы режиссеров, сценаристов и операторов. Срок обучения — два года. В данный момент в школе есть места для 120 студентов. Обучать студентов будут продюсеры Петр Ануров, Тимур Вайнштейн, Антон Сиренко, кинокритик Антон Долин, сценаристы Олег Маловичко, Андрей Золотарев.

Получившиеся во время обучения работы будут показаны на канале СТС, партнере новой школы.

«Принцип, на котором мы собираемся строить программу нашей школы — сотрудничество со студиями, продюсерскими компаниями, кино- и телеиндустрией», — пояснил Федор Бондарчук.

Организаторы также выделили шесть грантов для студентов, которые не могут позволить себе оплатить обучение в «Индустрии».