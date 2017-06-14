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Запущенный с «Байконура» грузовик «Прогресс МС-06» отделился от ракеты и движется к МКС
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Запущенный с «Байконура» грузовик «Прогресс МС-06» отделился от ракеты и движется к МКС

13:04  14 Июня 2017
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Запущенный с «Байконура» грузовик «Прогресс МС-06» отделился от ракеты и движется к МКС

Москва, 14 июня. К МКС отправлен космический грузовик «Прогресс МС-06», который стартовал с «Байконура», он отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1а» и выведен на расчетную орбиту.

Сегодня в 12-20 стартовал с «Байконура» космический грузовик «Прогресс МС-06», он отделился от ракеты-носителя и через двое суток сможет состыковаться к служебному модулю «Звезда». По данным осведомленного источника, это произойдет 16 июня в 14-42. Процесс стыковки космического корабля будет происходить пол контролем с МКС российского космонавта Федора Юрчихина. Известно, что «Прогресс МС-06», пробудет рядом с МКС до декабря текущего года, затем его выведут с орбиты и затопят в Тихом океане.  Грузовик доставит на космическую станцию топливо, воздух, воду и продукты питания. 

Запущенный с «Байконура» грузовик «Прогресс МС-06» отделился от ракеты и движется к МКС

Ирина Селезнева
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