Запущенный с «Байконура» грузовик «Прогресс МС-06» отделился от ракеты и движется к МКС

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Москва, 14 июня. К МКС отправлен космический грузовик «Прогресс МС-06», который стартовал с «Байконура», он отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1а» и выведен на расчетную орбиту.

Сегодня в 12-20 стартовал с «Байконура» космический грузовик «Прогресс МС-06», он отделился от ракеты-носителя и через двое суток сможет состыковаться к служебному модулю «Звезда». По данным осведомленного источника, это произойдет 16 июня в 14-42. Процесс стыковки космического корабля будет происходить пол контролем с МКС российского космонавта Федора Юрчихина. Известно, что «Прогресс МС-06», пробудет рядом с МКС до декабря текущего года, затем его выведут с орбиты и затопят в Тихом океане. Грузовик доставит на космическую станцию топливо, воздух, воду и продукты питания.